Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verliert auf der Flucht einen Schuh.

Lippe (ots)

Auch Freitagnacht (04.04.2025) führte die Salzufler Wache wieder eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Holzhausen durch. Gegen 0.10 Uhr passierte ein Golf-Fahrer die Kontrollstelle: Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und gab Vollgas. Seine Flucht endete in der Straße "Moddenteich", wo er sein Auto abstellte und sich weiterhin zu Fuß aus dem Staub machte. Dabei verlor er einen Schuh. Mit Unterstützung von Dienshundführerinnen der Polizei Bielefeld wurde in diesem Bereich intensiv nach dem Mann gefahndet. Schlussendlich entdeckte ein Diensthund den Flüchtigen in einem Gebüsch, so dass er gestellt werden konnte. Der 33-Jährige aus Schloß Holte-Stukenbrock besitzt keine Fahrerlaubnis und hatte vor seiner Fahrt eigenen Angaben zufolge Kokain und weitere Betäubungsmittel konsumiert. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der VW Golf wurde abgeschleppt und sichergestellt.

