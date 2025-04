Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Feuerwehrwagen zu spät bemerkt.

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr befand sich ein Rüstwagen der Detmolder Feuerwehr auf einer Einsatzfahrt. Als der Feuerwehrwagen die Kreuzung Nordstraße / Lemgoer Straße mit Signalhorn und Blaulicht passierte, hielt ein 54-jähriger Horn-Bad Meinberger vor der ihm grün zeigenden Ampel an, um der Feuerwehr den Vorrang zu gewähren. Ein 42-jähriger Detmolder, der hinter dem Horn-Bad Meinberger fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr diesem auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen in das Klinikum Detmold gebracht.

