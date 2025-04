Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Müllcontainer an Grundschule in Brand gesteckt.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter setzten am Samstag (05.04.2025) gegen 14:40 Uhr einen Papier-Müllcontainer an der Grundschule in der Stifterstraße in Brand, wodurch dieser vollständig zerstört wurde. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Eine 12-jährige Zeugin bemerkte den qualmenden Container, als sie mit ihrem Fahrrad vorbeifuhr. Hinweise auf die Verursacher sowie die genaue Brandursache liegen derzeit nicht vor. Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, erreichen Sie das Kriminalkommissariat 6 unter 05231 6090.

