Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnmobil wird am Unfallort zurückgelassen

Hildesheim

(jul) In der heutigen Sonntagnacht (18.08.) gegen 00:50 Uhr wird der Polizei Hildesheim ein Wohnmobil gemeldet, welches offenbar unfallbeschädigt in der Triftstraße einige Meter vor der Einmündung zur Himmelsthürer Straße steht.

Als die entsandten Kollegen am Geschehensort eintreffen, stellen sie ein weißes Wohnmobil fest, welches schrägstehend die Fahrbahn blockiert und rückwärts in den dortigen Zaun gefahren ist. Das Fahrzeug ist unverschlossen und dazugehörende Personen können nicht mehr festgestellt werden. Durch die Unfallsituation entstehen sowohl am Fahrzeug, als auch am Zaun leichter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Offenbar hat der/die Fahrzeugverantwortliche beim Rückwärtsfahren das Wohnmobil in den angrenzenden Zaun gelenkt und ist mit diesem kollidiert. Aus noch nicht bekannten Gründen entfernte sich die fahrzeugführende Person vom Unfallort, ohne sich um die bestehenden Pflichten eines Unfallbeteiligten zu kümmern.

Da das Wohnmobil die Triftstraße komplett blockiert, muss dieses abgeschleppt werden. Zuvor können sachdienliche Spuren durch die sog. Tatortgruppe gesichert werden.

Die Polizei Hildesheim ruft in diesem Zusammenhang potenzielle Zeugen auf, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden, um die Klärung des Unfallhergangs und die Identifizierung des/der Fahrer/in zu begünstigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell