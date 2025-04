Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. Im Wald gezündelt.

Lippe (ots)

Unbekannte Personen haben am Samstagnachmittag (05.04.2025) zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr im Waldgebiet in der Straße "Am Wald" ein Feuer gelegt, das frühzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte. Eine Joggerin bemerkte zwei männliche Personen, die das Feuer entzündet hatten. Nach ihrem Eingreifen verließen die Beiden fluchtartig die Örtlichkeit. Wäre das Feuer nicht rechtzeitig entdeckt worden, hätte es möglicherweise aufgrund der Trockenheit auf die angrenzende Wiese und die Bäume übergreifen können. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Zeugin beschrieb die Täter als männlich, im Alter von 14 bis 16 Jahren, dunkel gekleidet, wobei einer eine Wollmütze und einen Rucksack trug, während der andere eine Kapuze hatte. Die Ermittlungen zum fahrlässigen Herbeiführen einer Brandgefahr dauern an. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter 05231 6090.

