POL-LIP: Augustdorf. Unbekannte stehlen VW T4 von Autowerkstatt.

Lippe (ots) - Am Samstagvormittag (05.04.2025) um 10:40 Uhr versuchte ein 19-Jähriger mehrere Sport-T-Shirts aus einem Geschäft in der Bruchstraße zu stehlen. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter, der als Kunde im Laden war, beobachtete die Tat, versetzte sich in den Dienst und hinderte den Täter am Verlassen des Geschäfts. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Verdächtigen fanden die Beamten die ...

