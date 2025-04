POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - 16-Jähriger vermisst.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (07.04.2025) um 17:20 Uhr kam es an der Hörster Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrschülerin während einer Fahrstunde mit einem Ford Explorer einen Zaun und eine Mülltonne überfuhr und gegen die Hausmauer eines angrenzenden Gebäudes prallte. Die unverletzte Fahranfängerin aus Oerlinghausen gab an, die ...

mehr