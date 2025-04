Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Tatverdächtiger nach Vollbrand des ehemaligen Sinalco-Gebäudes festgenommen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (10.04.2025) wurde das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Sinalco in der Arminstraße in Brand gesetzt, was zu einer vollständigen Zerstörung des leerstehenden Gebäudes führte. Ein 42-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz steht im dringenden Verdacht, wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Bei Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr Detmold hatte umgehend mit den Löscharbeiten begonnen, während der Bereich um den Brandort abgesperrt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, und das Gebäude wurde zur Erforschung der Brandursache betreten. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

