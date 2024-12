POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

Andernach / Sankt Sebastian (ots) - Am 03.12.2024, zwischen 18:55 und 19:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in der Ortslage Sankt Sebastian zu Diebstählen von Paketen. Der männliche Täter wurde von Zeugen beobachtet, wie er ein Paket aus einem Briefkasten und ein abgestelltes Paket vor einer Hauseingangstür entwendete. Danach entfernte sich der männliche Täter mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit in Richtung Kesselheim. Der männliche Täter wird von den ...

