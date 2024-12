Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer greift Polizisten an

Minden (ots)

(AB) Wegen eines randalierenden Mannes in einer Tankstelle wurde die Polizei am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr zur Ringstraße gerufen.

Als die Streifenwagenbesatzung wenig später auf dem Tankstellengelände in Höhe der Fasanenstraße eintraf, hatte die männliche Person bereits das Weite gesucht. Zu Sachbeschädigungen soll es im Verkaufsraum nicht gekommen sein. Den Angaben von Zeugen nach soll der Mann sich selbst Verletzungen zugefügt haben.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die beschriebene Person im Eingangsbereich einer unweit entfernten Bäckereifiliale angetroffen werden. Weil der Mann offenbar bemerkte, dass die Gesetzeshüter in ansprechen wollten, flüchtete er in die Büroräumlichkeiten der Bäckerei und versuchte sich so der Situation zu entziehen. Bei seiner Flucht durch den Laden verletzte er eine Mitarbeiterin der Filiale leicht und beschädigte Gegenstände im Toilettenbereich.

Erst auf dem Grundstück eines anliegenden Wohnhauses konnte die aggressive Person angetroffen und festgehalten werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung zeigte sich der in Minden wohnhafte 29-Jährige unkooperativ und wurde gegenüber den Einsatzkräften zunehmend aggressiver. So weigerte er sich seine Personalien anzugeben und den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten. Stattdessen leistete er Widerstand, schlug und spuckte in Richtung der Beamten und wurde schließlich mit einem Streifenwagen in das Polizeigewahrsam der Wache Minden gebracht.

Nach Begutachtung durch einen Arzt sowie einen Vertreter der Ordnungsbehörde ordnete ein Richter des Amtsgerichts Minden die sofortige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Trotz der Widerstandshandlungen blieben die Polizeibeamten unverletzt.

Den Randalierer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell