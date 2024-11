Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geschädigter seines Pullovers beraubt

Heidelberg (ots)

Samstagnacht gegen 23.30 Uhr kam es im Bereich der Merianstraße in Heidelberg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 45-jährigen Mannes. Der Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seiner Lebensgefährtin fußläufig im o.g. Bereich unterwegs, als er von einer vierköpfigen, männlicher Tätergruppierung angesprochen wurde. Diese forderte von ihm die Herausgabe seines am Körper getragenen Pullovers des FC St. Pauli. Nachdem der Geschädigte kurz zögerte, wurden sowohl er als auch seine Begleiterin von den vier Männern festgehalten. Im weiteren Verlauf wurde dem Geschädigten, unter Anwendung von Gewalt in Form von Schlägen ins Gesicht, sein Pullover geraubt. Daraufhin ließen die Täter vom Geschädigten ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Täter:

vier männliche Personen, dunkel gekleidet, ca. 25-30 Jahre alt, einer davon trug ein weißes Oberteil. Eine weitere Person führte einen grauen Rucksack mit sich.

Zeugen, welche sachdienliche Informationen zum Sachverhalt geben können werden geben, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/18570 oder dem Kriminaldauerdienst, Tel. 06221/174-4444, in Verbindung zu setzen.

