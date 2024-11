Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brand verursacht hohen Sachschaden

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Eppelheim ein Brand aus. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss feststellbar. Aufgrund der durch die freiwillige Feuerwehr Eppelheim unmittelbar eigeleiteten Löschmaßnahmen mussten die Hauptstraße sowie die dort verkehrende Bahnlinie bis zur Einmündung Heinrich-Schwegler-Straße vollgesperrt werden. Hierdurch kam es allerdings nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Insgesamt wurden zwölf Personen evakuiert. Glücklichweise wurde davon nur eine Person leicht verletzt. Diese kam zur weiteren, medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte und die Löschmaßnahmen beendet waren, konnten erste Ermittlungen am Brandort duchgeführt werden. Demnach wird zum Berichtszeitpunkt von einem technischen Defekt eines E-Bike-Akkus als Brandursache ausgegangen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 250.000 Euro. Neben starken Kräften von Polizei und Rettungsdienst war die freiwillige Feuerwehr Eppelheim mit insgesamt 19 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

