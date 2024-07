Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Brake

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 15. Juli 2024, gegen 05:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 49-jährige Frau aus Bremen mit einem SUV die Raiffeisenstraße in Richtung B212. Beim Linksabbiegen in die Nordstraße missachtete sie den Vorrang eines 62-Jährigen aus Ovelgönne, der die Raiffeisenstraße mit einem Transporter in Gegenrichtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß erlitten sowohl die Frau als auch der Mann leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An ihren Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Für beide mussten Abschleppunternehmen verständigt werden. Am Unfallort kam es bis 07:10 Uhr zu leichten Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell