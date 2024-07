POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 13. Juli 2024, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 14. Juli 2024, 09:30 Uhr, verschafften sie sich Zutritt, indem sie sich auf ein Terrassendach des Hauses in der Straße "Vor dem Feld" begaben und von dort auf ein Fenster ...

mehr