FW-MH: Verkehrsunfall mit einem Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Dieses befand sich in einem Notfalleinsatz, als es zu dem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung am Schloss Broich/Bergstraße kam.

Das Fahrzeug der Feuerwehr befuhr die Kreuzung in Fahrtrichtung Duisburger Straße, der beteiligte PKW die Bergstraße in Fahrtrichtung Saarn. Im Bereich der Kreuzung kam es zur Kollision und die beiden Fahrzeuge kamen an der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Die beiden Einsatzkräfte des Notarzteinsatzfahrzeugs konnten das Fahrzeug nach dem Unfall eigenständig verlassen und leisteten umgehend Erste Hilfe bei der Fahrerin des PKW, welche sich noch in ihrem Fahrzeug befand.

Der Löschzug der Feuerwache 1 befand sich auf dem Rückweg eines vorangegangenen Einsatzes und traf unmittelbar nach dem Unfall an der Einsatzstelle ein. Weitere Einsatzkräfte wurden alarmiert, um die Versorgung der insgesamt drei leicht verletzten Personen sicherzustellen. Die Fahrerin des PKW sowie die beiden Einsatzkräfte des Notarzteinsatzfahrzeugs wurden von den eintreffenden Rettungswagen und einem aus Duisburg angeforderten weiteren Notarzteinsatzfahrzeug medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, fing auslaufende Betriebsstoffe auf und stabilisierte die beschädigten Fahrzeuge. Die Kreuzung "Am Schloss Broich" war infolge des Unfalls für längere Zeit gesperrt und der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizei ermittelt.

