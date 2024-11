Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Straßenbahn 112 entgleist - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntagabend entgleiste um 18.30 Uhr eine Straßenbahn der Linie 112 auf der Oberhausener Straße in Höhe der Haltestelle Landwehr. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Aufgrund der aufwendigen technischen Maßnahmen zur Eingleisung, musste die Oberhausener Straße in beide Fahrtrichtungen durch die Polizei gesperrt werden. Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr war mit dem Rüstzug sowie Spezialgeräten vor Ort und wurde bei den Maßnahmen von Mitarbeitenden der Ruhrbahn unterstützt. Nach zirka zwei Stunden wurde die Straßenbahn wieder erfolgreich ins Gleis gesetzt. (TT)

