Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzungsdelikt in der Halloween-Nacht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Freitag (31. Oktober) wurde gegen 18.40 Uhr eine 15-Jährige durch einen unbekannten Mann geschubst und beleidigt. Die junge Frau gab an, dass ihr, während sie mit Freundinnen an der Straße Wittenberger Weg unterwegs war, ein Mann in Begleitung eines männlichen Kindes in einer größeren Gruppe entgegen kam. Das Kind sei gestolpert, woraufhin der Mann sie gefragt habe, ob sie dem Jungen ein Bein gestellt habe. Dann habe er sie beleidigt und geschubst, so dass sie in einen Vorgarten gefallen sei. Der unbekannte Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte eine Tätowierung im Bereich des Halses und war mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidet. Auf einem Kleidungsstück war das Wappen der Alemannia Aachen deutlich erkennbar. Nach diesem Vorfall kam es zudem zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Vater der 15-Jährigen und dem unbekannten Mann. Dieser sowie alle Zeugen des Vorfalls, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, zwecks Klärung des Geschehens die Kriminalpolizei in Geilenkirchen zu kontaktieren, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

