PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzungsdelikt in der Halloween-Nacht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Freitag (31. Oktober) wurde gegen 18.40 Uhr eine 15-Jährige durch einen unbekannten Mann geschubst und beleidigt. Die junge Frau gab an, dass ihr, während sie mit Freundinnen an der Straße Wittenberger Weg unterwegs war, ein Mann in Begleitung eines männlichen Kindes in einer größeren Gruppe entgegen kam. Das Kind sei gestolpert, woraufhin der Mann sie gefragt habe, ob sie dem Jungen ein Bein gestellt habe. Dann habe er sie beleidigt und geschubst, so dass sie in einen Vorgarten gefallen sei. Der unbekannte Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte eine Tätowierung im Bereich des Halses und war mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidet. Auf einem Kleidungsstück war das Wappen der Alemannia Aachen deutlich erkennbar. Nach diesem Vorfall kam es zudem zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Vater der 15-Jährigen und dem unbekannten Mann. Dieser sowie alle Zeugen des Vorfalls, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, zwecks Klärung des Geschehens die Kriminalpolizei in Geilenkirchen zu kontaktieren, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Brand in Wohnhaus / Zeugen gesucht

    Übach-Palenberg (ots) - Am 1. November bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße einen Brand in einem Personenaufzug ihres Hauses. Es gelang den Anwohnern die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr durchlüftete das Treppenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf, wie es zu dem Brand kommen konnte. Personen, die Beobachtungen gemacht ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Körperverletzung in der Diskothek / Zeugensuche

    Heinsberg-Himmerich (ots) - Ein 22-jähriger Mann wurde am 1. November (Samstag), gegen 00 Uhr in der Diskothek Haus Waldesruh von einem unbekannten Mann gegen den Kopf geschlagen, so dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Er gab an, er habe sich nach dem Befinden einer jungen Frau erkundigt, die auf einer Treppe in den Räumlichkeiten der Diskothek gesessen habe und der es offensichtlich nicht gut ging. In ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Wohnungseinbruch

    Heinsberg-Dremmen (ots) - An der Straße Dorfweg brachen bislang unbekannte Personen am Freitag (31. Oktober), zwischen 19.25 Uhr und 21.10 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Zunächst versuchten sie an einem nebenliegenden Haus eine Tür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam die Terrassentür des Nachbarhauses und entwendeten eine Geldbörse. Dabei wurden sie durch Zeugen gestört. Bei ihrer anschließenden Flucht verloren sie offenbar den Schmuck, den sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren