Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung in der Diskothek
Zeugensuche

Heinsberg-Himmerich (ots)

Ein 22-jähriger Mann wurde am 1. November (Samstag), gegen 00 Uhr in der Diskothek Haus Waldesruh von einem unbekannten Mann gegen den Kopf geschlagen, so dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Er gab an, er habe sich nach dem Befinden einer jungen Frau erkundigt, die auf einer Treppe in den Räumlichkeiten der Diskothek gesessen habe und der es offensichtlich nicht gut ging. In dieser Situation sei eine männliche Person dazu gekommen und habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem Geschehen entfernte sich der Unbekannte wieder und konnte auch mithilfe des Sicherheitsdienstes der Diskothek nicht mehr aufgefunden werden. Der Mann war etwa 20 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hatte kurze Haare. Er sowie die junge Frau, der es nicht gut zu gehen schien und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Geilenkirchen zu melden. Sie haben die Möglichkeit, dies telefonisch zu tun, unter der Nummer 02452 920 0, oder einen Hinweis über die Website der Polizei Heinsberg, bzw. den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

