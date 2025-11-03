POL-HS: Zwei Pkw aufgebrochen

Übach-Palenberg-Übach (ots) - An der Einmündung der Carolus-Magnus-Straße und der Straße Carlsplatz kam es am Freitag, 31. Oktober, gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Übach-Palenbergerin schwer verletzt wurde. Sie war mit einem flüchtigen Bekannten auf einem Elektrofahrrad mitgefahren. An der Unfallstelle fuhr der junge Mann gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall stürzte die ...

