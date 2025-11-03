POL-HS: Zwei Pkw aufgebrochen
Heinsberg (ots)
Bei zwei an der Gaswerkstraße parkenden Pkw wurden zwischen Samstag, 1. November, 22.10 Uhr und Sonntag, 2. November, 10.10 Uhr, die Seitenscheiben eingeschlagen. Die unbekannten Täter durchsuchten die Fahrzeuginnenräume. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird nun ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell