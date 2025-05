Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Anklam

Anklam (LK VG) (ots)

Am 27.05.2025 ereignete sich um 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Leipziger Allee in der Hansestadt Anklam. Dabei befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin zusammen mit ihrem 15-jährigen Sohn als Beifahrer mit einem PKW Jeep die Leipziger Alle aus Richtung der Friedländer Straße in Richtung der Demminer Straße. Nur wenige Meter vom neugebauten Kreisverkehr entfernt fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi rechtsseitig von einer Grundstücksausfahrt auf die Leipziger Allee. Dabei übersah dieser den Jeep. Die Fahrzeuge stießen im Frontbereich zusammen. Der 15-jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein vor Ort eingesetzter RTW brachte den Jugendlichen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrzeuge wurden zunächst von der Fahrbahn geschoben, um die Straße wieder frei zu machen. Die Beteiligten sorgten in eigener Zuständigkeit für die Bergung ihrer PKW. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

