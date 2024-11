POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Brand in Maistrocknungsanlage

Greven (ots) - In der Nacht von Mittwoch (06.11.), 16.00 Uhr bis Donnerstag (07.11.), 09.15 Uhr haben unbekannte Täter einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Phillipp-Manz-Straße aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben die Täter Geld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Greven entgegen, unter Telefon ...

mehr