Ulm (ots) - Bereits vor drei Wochen kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr in der Hirschstraße vor einer Diskothek zu einer Körperverletzung. Unbekannte attackierten drei Männer im Alter von 21, 26 und 27 Jahren wodurch diese teils schwer verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Wie sich ...

