Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Altes Versicherungskennzeichen angebracht

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwoch in Bad Buchau durch die Polizei gestoppt.

Ulm (ots)

Der 16-Jährige drehte gegen 18.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Schussenrieder Straße mehrere Runden mit seinem Roller. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und stellte dabei fest, dass der 16-Jährige keinen Führerschein für den Piaggio hatte. Außerdem brachte er ein altes Versicherungskennzeichen am Roller an. Somit bestand kein Versicherungsschutz. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Anzeigen.

++++ 0783548(TH)

