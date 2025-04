Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Langenau.

Ulm (ots)

Um 10.30 Uhr bog eine 60-jährige Renaultfahrerin vom Kiesgräble nach links in die Hindenburgstraße ein. Dort fuhr ein 37-Jähriger in Richtung Ortsmitte. Der hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Der Renault rutschte durch die Kollision in den Straßengraben und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die 60-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an beiden Autos auf insgesamt etwa 4000 Euro.

