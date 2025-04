Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb ertappt

Gleich zweimal klaute ein 52-Jähriger am Donnerstag Alkohol im gleichen Geschäft.

Ulm (ots)

Kurz vor 14.30 Uhr beobachtete ein Detektiv den 52-Jährigen in einem Supermarkt beim Albert-Einstein-Platz. Der Verdächtige flüchtete mit einer Flasche Whiskey aus dem Geschäft. Dem Detektiv gelang es den Dieb zu stoppen. Der bemerkte offensichtlich, dass er beim Diebstahl ertappt wurde und versuchte noch das Diebesgut in einem Mülleimer zu verstecken. Die Polizei nahm den Verdächtigen zur Klärung der Identität mit auf ein Revier. Als die Personalien fest standen, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Etwa zwei Stunden später kehrte der Dieb in den Supermarkt zurück. Beim erneuten Versuch, eine Flasche Whiskey zu stehlen, wurde er vom Detektiv festgehalten. Die Polizei Ulm nahm den 52-Jährigen, der über 2,7 Promille intus hatte, daraufhin in Gewahrsam.

++++0772018 0788120 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell