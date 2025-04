Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen/B10 - In Baustelle gefahren

In der Nacht auf Donnerstag missachtete ein Kraftfahrer mehrere Verbotsschilder in Geislingen.

Ulm (ots)

Dass Verkehrszeichen nicht ohne Grund aufgestellt sind, darauf musste eine Polizeistreife des Polizeireviers Geislingen einen Lkw-Fahrer hinweisen. Der war am frühen Donnerstagmorgen in Geislingen unterwegs. Gegen 2 Uhr befuhr der 55-Jährige innerorts die B10 in Richtung Ulm. Nachdem er mehrere Vorankündigungen und auch ein Umleitungsschild ignorierte, hielt er am Durchfahrtsverbot vor der Baustelle an. Dann missachtete er auch diese Schilder und fuhr mit seinem Sattelzug in die Baustelle ein. Die Beamten stoppten den Fahrer und führten mit ihm ein verkehrserzieherisches Gespräch. Der 55-Jährige zeigte sich daraufhin aggressiv und uneinsichtig. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.

++++0782331 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell