POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch überfuhr ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer in Biberach eine Querungshilfe.

Um 19.55 Uhr war ein Autofahrer in der Amriswilstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Citroen von der Wetterkreuzstraße in Richtung Astiallee. Auf Höhe der Bushaltestelle Waldorfschule übersah er wohl eine Fußgänger-Querungshilfe. Ungebremst überfuhr er die Verkehrseinrichtung wodurch es den Betonsockel verschob und zwei Verkehrszeichen aus dem Sockel riss. Ein Zeuge verständigte die Polizei, da der Verursacher einfach weiterfuhr. An der Unfallstelle blieb ein Kennzeichen zurück. Dadurch ließ sich der mutmaßliche Verursacher schnell ermitteln. Den trafen die Beamten an seiner Wohnanschrift und in offensichtlich betrunkenem Zustand an. Der 44-Jährige räumte den Unfall wohl direkt ein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Deshalb musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Biberach ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen den Mann. Der Schaden am Citroen wird auf 2.000 Euro, der an der Querungshilfe auf 1.000 Euro geschätzt.

