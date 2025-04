Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Hausfassade gerät in Brand

Das Anzünden eines Unkrautvernichters führte am Mittwoch zu einem Brand in Gerstetten.

Ulm (ots)

Der Brand ereignete sich um 12.10 Uhr. Der Eigentümer zündete mit einem Feuerzeug einen Unkrautvernichter an. Hierbei geriet eine Fichte in Brand. Um das kleine Feuer zu löschen, holte der Eigentümer einen Wasserschlauch. In dieser Zeit hatte das Feuer sich schon ausgebreitet und war über die Hausfassade bis zum Dachgeschoss vorgedrungen. Die Feuerwehr Gerstetten löschte den Brand. Das Polizeirevier Giengen schätzt den Schaden an der Fassade auf 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++ 0778428(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell