Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Verletzten in Rheda-Wiedenbrück, Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Roller

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (AM) Am Ostersonntag, 20.04., gegen 13:04 Uhr, wurde der Polizei über die Feuerwehr ein Zusammenstoß zwischen einem mit zwei Personen besetzten Kleinkraftrad-Roller Vespa und einem Pkw Audi Kombi mit Gütersloher Kennzeichen gemeldet. In Rheda-Wiedenbrück, Bosfelder Weg / Röntgenstraße, kam es im dortigen Kreisverkehrs zu dem folgenschweren Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, worauf der Roller stürzte. Beide Mitfahrer der Vespa wurden verletzt. Ein 18-jähriger Rheda-Wiedenbrücker wurde leicht und eine 17-jährige Rheda-Wiedenbrückerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Pkw Audi flüchtete mit seinem Pkw. Aufmerksame Zeugen meldeten das Fahrzeug in Rheda-Wiedenbrück an der Pixeler Straße, wo sich der Fahrer festfuhr und weiter zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Unfallfahrer, ein 35-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück, im Bereich der Herzebrocker Straße in Rheda-Wiedenbrück nahe einer Tankstelle angetroffen werden. Dem Mann wurde in der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück eine Blutprobe entnommen. Der Pkw Audi und der Führerschein des mutmaßlichen Fahrers wurden sichergestellt. An der Unfallstelle wurde eine kleine Ölmenge abgestreut und gebunden.

