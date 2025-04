Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Gütersloh mit zwei Verletzten Fahrzeugführern

Gütersloh (ots)

Gütersloh (UK) Am Samstag, den 19.04.25 um 15:51 Uhr ereignete sich in Gütersloh an der Kreuzung Verler Straße/ Thaddäusstraße/ Lupinenweg ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten: Ein 33jähiger rumänischer Staatsbürger befuhr mit einem VW T5 Transporter (Niederländische Zulassung) und einem beladenen Anhänger die Verler Straße in Fahrtrichtung Verl und beabsichtigte an der Kreuzung zur Thaddäusstraße in Fahrtrichtung Verl-Sürenheide nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29jähriger Gütersloher mit einem Skoda die Verler Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Rtg Gütersloh). Während des Abbiegens übersah der VW T5 Fahrer den entgegenkommenden Skoda und es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Durch den Aufprall löste sich der Anhänger des VW und rollte rückwärts in Rtg eines nachfolgenden Mercedes A-Klasse. Dessen Fahrer (27 Jähriger Berliner) konnte nicht mehr passend ausweichen oder zurücksetzen. Der Anhänger touchierte seinen PKW an der Front und kam zum Stehen. Der VW T5 Fahrer und der Skodafahrer verletzten sich leicht und konnten nach ärztlichen Behandlungen den Unfallort verlassen. Der Berliner Fahrzeugführer verletzte sich nicht. Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung durch ein Abschleppunternehmer kurzfristig gesperrt werden; der Verkehr wurde abgeleitet. Der T 5 und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit; der Mercedes konnte vom Fahrer vom Unfallort selbstständig entfernt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Da der rumänische Staatsbürger keinen festen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik vorweisen konnte, wurde zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens eine entsprechende Sicherheitsleistung erhoben. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizei in Gütersloh (05241-8690) in Verbindung zu setzen.

