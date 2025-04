POL-GT: Im Schilffeld - Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Über einen erneuten Einbruch am Pagenstrothsweg wurde nun die Polizei Gütersloh informiert. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch (15.04., 15.00 Uhr - 16.04., 08.00 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus am Pagenstrothsweg verschafft. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten ...

mehr