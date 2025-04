POL-GT: Verkehrskontrollen an Karfreitag

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag (14.04., 22.00 Uhr - 15.04., 10.45 Uhr) in ein Wohnhaus in Herzebrock eingebrochen und haben es bei einem Wohnhaus in Clarholz versucht. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der jeweiligen Ermittlungen geprüft. In Herzebrock verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der ...

mehr