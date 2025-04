Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Herzebrock und Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag (14.04., 22.00 Uhr - 15.04., 10.45 Uhr) in ein Wohnhaus in Herzebrock eingebrochen und haben es bei einem Wohnhaus in Clarholz versucht. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der jeweiligen Ermittlungen geprüft.

In Herzebrock verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Dort gelangten sie durch eine Terrassentür in die Wohnräume und durchsuchten diese. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Gegen 07.55 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger ebenfalls an der Terrassentür eines Wohnhauses am Van-Oldeneel-Weg in Clarholz. Als die Bewohner aufgrund verdächtiger Geräusche aufmerksam wurden, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung des angrenzenden Waldes.

Der Beschreibung nach hatte der Mann eine schlanke Statur, war maskiert und war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

