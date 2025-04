Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Imbiss - Bargeld und Bier gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - An der Herzebrocker Straße im Ortsteil Rheda haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Imbiss verschafft und Bargeld sowie 14 Flaschen Bier gestohlen. In der Zeit von Montag bis Dienstag (14.04., 22.30 Uhr - 15.04., 10.00 Uhr) hebelten die Einbrecher eine Seitentür auf und gelangten so in den Verkaufsraum.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

