Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Greffen - zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Dienstagmorgen (15.04., 07.25 Uhr) beabsichtigte ein Transporter-Fahrer von der Beelener Straße in Höhe des Haarwegs nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford-Fahrer, welcher ebenfalls auf der Beelener Straße in Richtung Beelen unterwegs war. Nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigte der Ford-Fahrer den Transporter in Höhe der Unfallstelle zu überholen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Ford. In einem angrenzenden Graben blieb er auf dem Dach liegen. Der 44-jährige Transporter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 59-jährige Ford-Fahrer schwere. Beide Männer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Beelener Straße in dem Bereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell