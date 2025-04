Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Altenburg (ots)

Nobitz. Am Freitagabend, dem 11.04.2025, kam es gegen 19:20 Uhr in einem Bus des Schienenersatzverkehrs in der Alten Handelsstraße im Ortsteil Lehndorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und dem 57-jährigen Busfahrer. Beim Halt an der Haltestelle kam es zwischen dem alkoholisierten Jugendlichen und dem Busfahrer zu einem verbalen Streit. Die Diskussion mündete in einer körperliche Auseinandersetzung beider Personen. Die Polizei trennte die Beteiligten vor Ort und übergab den Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden.

(Bezugsnummer: ST/0093957/2025) (SR)

