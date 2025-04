Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Don't drink and drive!

Greiz (ots)

Diesen Leitsatz hätten zwei Fahrzeugführer im Landkreis Greiz am Samstagabend lieber beherzigen sollen. Durch Beamte der PI Greiz wurde zunächst in Langenwolschendorf ein 39-jähriger Pkw Fahrer mit 0,80 Promille fahrend festgestellt. Wenig später konnte eine weitere Streife in Greiz, in der Werdauer Straße, einen 37-jährigen Fahrzeugführer mit einem Alkoholwert von 0,54 Promille feststellen. Beide Fahrer erwartet nun ein teures Bußgeldverfahren. -FS-

