Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (28.06.2024) am Leonhardsplatz die Umhängetasche eines 29 Jahre alten Mannes geraubt. Der Mann sprach den 29-Jährigen gegen 02.50 Uhr an und forderte ihn auf, ihm seine Umhängetasche zu geben. Als der 29-Jährige dies verneinte, packte der Mann ihn am Hals und drohte ihn zu schlagen. Daraufhin übergab der 29-Jährige dem Mann seine Umhängetasche. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte ist zirka 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hat schulterlange blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell