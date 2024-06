Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Autodiebe festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (26.06.2024) zwei 41 und 42 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einer Tiefgarage an der Gäubahnstraße einen Ford Focus gestohlen zu haben. Nachdem der Ehemann der Fahrzeughalterin gegen 05.15 Uhr bemerkte, dass der Ford nicht mehr an seinem Platz in der Tiefgarage stand, rief er die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten das gestohlene Auto an der Straße Am Hauptbahnhof und nahmen die beiden Insassen fest. Der von den Tatverdächtigen mutmaßlich gewählte Modus Operandi ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag (27.06.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell