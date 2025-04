Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Mopedfahrerin

Gera (ots)

Gera. Am Sonntag, dem 13.04.2025, kam es gegen 13:35 Uhr in der Heinrich-Schütz-Straße in Gera zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Heinrich-Schütz-Straße und Straße des Friedens verkehrswidrig nach links abbiegen. Daraufhin musste eine entgegenkommende 41-jährige Kleinkraftradfahrerin bremsen, wodurch diese zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen weiteren, am Unfall unbeteiligten Verkehrsteilnehmer wurde der Notruf abgesetzt und die Polizei informiert. Zur weiteren Behandlung wurde die Fahrerin des Kleinkraftrades in das Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad wurde beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entstand. Circa 2 Stunden nach dem Unfall erschien der Unfallverursacher auf der Polizeiinspektion Gera und berichtete vom Unfallgeschehen. Der 72-Jährige verblieb unverletzt und an seinem Fahrzeug entstand nach bisherigen Kenntnisstand kein Sachschaden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell