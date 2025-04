Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Übers Ziel hinausgeschossen"

L 1172 Esperstedt - Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 15:20 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Information über einen Verkehrsunfall eines Motorrads auf der L 1172 zwischen den Ortslagen Esperstedt und Bad Frankenhausen. Eine 33-jährige BMW-Fahrerin verlor im Bereich des ehemaligen Bahnübergangs, auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten, die Kontrolle über ihre Maschine und fuhr anstatt in die Kurve, geradeaus in den Graben. Hierdurch landete sie auf dem angrenzenden Feld und kam dort zum Liegen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6.000,- EUR. Auf Grund des Einsatzes des Rettungshubschraubers wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und dem Abtransport die L 1172 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

