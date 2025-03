POL-MFR: (237) Mann in Park durch Personengruppe angegriffen - Zeugensuche

Ansbach (ots) - In der Nacht von Dienstag (04.03.2025) auf Mittwoch (05.03.2025) überfiel ein unbekannter Täter einen Mann in seiner Wohnung im Ansbacher Norden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Am 05.03.2025 gegen 13.30 Uhr wurde über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass ein Mann mehrere Stunden zuvor in seiner Wohnung in der Büttenstraße (etwa auf Höhe des ...

mehr