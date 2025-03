POL-MFR: (236) Mann in Wohnung überfallen und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (03./04.03.2025) einen hochwertigen SUV im Nürnberger Westen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise. Der schwarze Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen N-O 9000 war in der Zeit zwischen 21:30 Uhr (Mo) und 07:30 Uhr (Di) in der Herzogenauracher Straße geparkt. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 62.000 Euro. Die ...

