POL-MFR: (235) Hochwertiger SUV gestohlen - Zeugenaufruf

Schwabach (ots) - Am Dienstagabend (04.03.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schwabacher Süden ein. Die Kriminalipolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr über die Terrassentür Zugang zu dem Anwesen in der Straße Am Steinernen Brücklein. Im Innenen wurden mehrere Zimmer durchwühlt und unter anderem Bargeld entwendet. Das ...

