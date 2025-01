Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

An Dienstag kontrollierte um kurz vor 10:30 Uhr eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg einen E-Scooterfahrer in der Eppelheimer Straße im Stadtteil Pfaffengrund. Aufgefallen war der Mann, da an seinem Fahrzeug die nötige Versicherungsplakette fehlte. Im Gespräch zeigte sich, dass der 38-Jährige akut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test schlug positiv auf die Drogen Kokain, Amphetamin und Cannabis an. Daher musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Er gab gegenüber der Streife an, dass er seine Versicherungsplakette verloren habe. Weitere Ermittlungen bestätigten die Angaben des Mannes. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Fahrt unter Betäubungsmitteln verantworten.

