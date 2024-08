Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen musste ein Autobesitzer in Kunitz feststellen, dass Unbekannte sein Fahrzeug, welches im Laasaner Oberweg am Straßenrand abgestellt worden war, beschädigt haben. An der Fahrerseite sind im Verlauf der vergangenen Nacht mehrere Kratzer mit einer Schadenshöhe über 3.500 Euro verursacht worden. Aufgrund der Art und des Verlaufes der Kratzspuren wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Zeugenhinweise ergaben, dass am Vorabend Jugendliche mit einem Moped die Straße entlangliefen. Möglichweise können diese weitere Hinweise dazu geben. Die Jugendlichen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Das Aktenzeichen dazu lautet 0222501/2024 und soll bitte bei Mitteilungen mit angegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell