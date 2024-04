Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am 09.04.2024, ereignete sich gegen 15:29 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Kloster" in Möllenbeck. Ein 34-Jähriger aus Steinfurth wartete mit seinem Lkw an einer engen Straße, um einen entgegenkommenden Traktor passieren zu lassen. Als er wieder anfahren wollte, fuhr er aus Versehen im Rückwärtsgang an und kollidierte mit dem hinter ihm befindlichen Motorrad. Das Motorrad und der 45-jährige Fahrer aus Meerbeck wurden durch den Zusammenstoß auf einen dahinter befindlichen Seat eines 86-Jährigen aus dem Kalletal geschoben.

Der Meerbecker wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

