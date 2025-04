Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag kam es in Ehingen zu einem Unfall mit einem Taxi.

Ulm (ots)

Ein 81-jähriger Opel-Fahrer fuhr um 16.20 Uhr von der Blaubeurer Straße nach links in Richtung Bundesstraße 311. Hierbei übersah er ein Taxi. Dieses fuhr in Richtung Allmendingen und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Die 25-jährige Mercedes-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Ihr 69-jähriger Fahrgast und der Unfallverursacher blieben beim Unfall unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Schaden auf 35000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg die Autos.

++++ 0775233

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell