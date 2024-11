LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Apolda (ots) - Ca. 5000,- Euro Sachschaden im Frontbereich eines Renault Clio verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und flüchtete auch noch vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 07:30 Uhr, auf der Erfurter Straße, Höhe Einmündung Zeppelinstraße, in Apolda. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer zeigte mit seinem Blinksystem ein Abbiegen in die Zeppelinstraße an und begann den Prozess. ...

