Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Ca. 5000,- Euro Sachschaden im Frontbereich eines Renault Clio verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und flüchtete auch noch vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 07:30 Uhr, auf der Erfurter Straße, Höhe Einmündung Zeppelinstraße, in Apolda. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer zeigte mit seinem Blinksystem ein Abbiegen in die Zeppelinstraße an und begann den Prozess. Plötzlich unterbrach er diesen und fuhr stattdessen geradeaus, wieder auf die Erfurter Straße. Eine 40-jährige Renault Fahrerin, welche ebenfalls auf die Erfurter Straße fahren wollte, fuhr langsam los. Aufgrund der Richtungswechsels des unbekannten Verkehrsteilnehmers kollidierten beide Fahrzeuge. Die 40-Jährige Apoldaerin blieb unverletzt, allerdings war ihr Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen sich bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

